Josè De La Torre è morto a soli 37 anni | lo abbiamo visto in Toy Boy su Netflix

ieri a37l’attore spagnoloDe La, noto al pubblico per la serie Toy Boy didove ha vestito i pdello spogliarellista Ivan.Una morte che ha sconvolto la Spagna e i fan della serie. Cristina Castaño, co-protagonista di Toy Boy, si è detta “sotto shock” quando ha appreso la notizia, così come lo sono stati gli attoriManuel Seda, Susana Córdoba, Eduardo Rosa, Juanjo Almeida, Nía Castro e Noemi Ruiz. Il decesso, si apprende, è stato causato da una malattia diagnosticata solo pochi mesi fa.De La, chi eraNato a Montilla il 20 aprile 1987,Antonio de laDelgado (questo il suo nome completo) aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo aver completato la Scuola d’Arte Drammatica di Malaga, frequentata per coronare il sogno della recitazione che cullava fin da bambino.