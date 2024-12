Quotidiano.net - “Ipotesi agente patogeno respiratorio come Covid o influenza”. Team dell’Oms in Congo per indagare sulla malattia misteriosa

Roma, 6 dicembre 2024 - Crescono di ora in ora i timori per lache ha causato decine di vittime, forse oltre 100, in. L’Oms ha inviato una squadra di tecnici oltre a una equipe già presente sul posto. “Attualmente si sta studiandopossibile causa unl'o il-19, insieme a malaria, morbillo e altre malattie", afferma l'Organizzazione mondiale della sanità. "Finora laè stata segnalata in sette delle 30 zone sanitarie della provincia di Kwango. La maggior parte dei casi sono segnalati in tre delle sette zone sanitarie colpite", viene spiegato.