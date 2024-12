Thesocialpost.it - Inter-Parma, segna Barella ma il gol arriva solo dopo 3?: controllo infinito al Var

Ci sono voluti quasi tre minuti per convalidare il raddoppio dinella partita traa San Siro. Un passaggio di 30 metri da parte di Mkhitaryan, già autore dell’assist per il gol di Dimarco al 40’ del primo tempo, ha permesso al centrocampista nerazzurro di presentarsi a tu per tu con Suzuki.ha superato Valeri e ha infilato il portiere giapponese. Leggi anche: Grillo, lettera a Elly Schlein: “Da Conte posizione mai chiara, va dove soffia il vento”Inizialmente, l’arbitro Abisso aveva annullato la rete per fuorigioco, mal’vento del Var e quasi tre minuti di attesa nel freddo di San Siro, il fischietto di Palermo ha indicato il centro del campo, con i compagni di squadra che si sono stretti attorno al numero 23, che era rimasto in gioco grazie al giovanissimo Leoni, nato il 21 dicembre e ancora diciottenne.