Infortunio Pulisic | lunghi tempi di recupero? Si teme il peggio

Nel corso del big match tra Atalanta-Milan, la brutta notizia per Fonseca e i milanisti, ma non solo, sull’di.Anche i fantallenatori, amanti del gioco del Fantacalcio, sono in apprensione sulla situazione che riguarda lo statunitense che nel corso del primo tempo tra Atalanta-Milan, ha costretto Paulo Fonseca al cambio.Aveva provato a restare in campo, ma l’che sembra essere di natura muscolare, ha mandato in apprensione Fonseca che lo ha sostituito inserendo Loftus-Cheek. Siilper il Milan, considerando che si sta andando a concludere questo 2024, con la possibilità di vederlo soltanto nel prossimo anno.ilil club rossoneroL’diè arrivato nel primo tempo ed è stato al minuto 38 che Paulo Fonseca lo ha sostituito, mettendo dentro l’inglese Loftus-Cheek.