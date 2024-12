Harry Potter | 32 mila bambini hanno sostenuto il provino per i ruoli principali della serie

Leggi su Cinefilos.it

: 32ilper iÈ stato rivelato che 32.000ilper latelevisiva diHBO. L’atteso reboot in arrivo adatterà come noto tutti e sette i libri originali dinel corso di numerose stagioni. Francesca Gardiner, che ha già lavorato a Succession, Killing Eve e His Dark Materials, è la showrunner. Anche il regista di Game of Thrones e The Menu Mark Myold è coinvolto nel progettoHBO come produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi.Gardiner ha dunque ora dichiarato a Deadline che 32.000fatto ilper idi, Ron Weasley e Hermione Granger. Non sono ancora stati annunciati ufficialmente i membri del cast, anche se Mark Rylance sarebbe in trattative per interpretare Albus Silente e Paapa Essiedu per interpretare Severus Piton.