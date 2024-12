Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, è crisi d’amore, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: il “triangolo” con Alfonso D’Apice

Leggi su Superguidatv.it

Come un fulmine a cielo sereno, si registra ladi, al. A scatenarla é a quanto pare la vicinanza tra l’ex allieva ballerina di Amici e la new entry nella Casa più spiata d’Italia,, tira aria ditraSembra proprio chenon riesca a tollerare quella che per lui si direbbe essere una provocazione di. Così come emerge tra le immagini dipiù virali del momento via social, latra i due gieffini é dettata dall’avvicinamento della ballerina al concorrente e nuovo-ingresso nella Casa,. Si tratta di un ballo concesso dall’ex Amici alla new-entry, chenon intenderebbe perdonare. Tanto da registrare un acceso confronto con l’ex velina mora dei record a Striscia la notizia, per poi minacciare la fine della loro lovestory nata nel reality TV.