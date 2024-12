Bergamonews.it - Ecocolordoppler, la soluzione per la salute del sistema circolatorio

Ladel? Si ‘vede’ con l’. Questo esame, non invasivo, indolore e rapido può dire molto su come stanno le nostre vene e arterie e rappresenta oggi un’indagine utile non solo in caso di dolore o gonfiore alle gambe, l’indicazione forse più conosciuta soprattutto dalle donne, ma anche, dopo una certa età, come test di screening per patologie cardiovascolari come l’ictus. Ne parliamo con il dottor Jason Mognarelli, chirurgo vascolare dell’unità di chirurgia vascolare del Policlinico San Marco e del Centro Diagnostico Treviglio.A cosa serve l’L’è una tecnica diagnostica che unisce l’utilizzo di ultrasuoni (tipico delle ecografie) al cosiddetto effetto doppler:– il metodo doppler permette di valutare il flusso sanguigno in movimento,– gli ultrasuoni consentono di visualizzare la morfologia dei vasi, siano essi arterie o vene.