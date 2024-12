Notizie.com - DI Fisco è legge: Bonus Natale, rate Irpef e concordato bis: ecco cosa cambia per gli italiani

Con 151 sì, 111 no e 4 astensioni la Camera ha approvato in via definitiva il DI Fiscale che è diventatoora per glitrabis?Il Governo aveva posto la questione della fiducia e ha ricevuto una risposta chiara ed evidente da parte di chi di dovere.DI(Notizie.com)La novità più importante che apprendiamo da questo “sì” e laizzazione del secondo accontoper le partite Iva di cui si era già parlato in precedenza. Per il periodo di imposta 2024 i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno presentato ricavi non superiori ai 170mila euro, effettueranno il pagamento del secondo acconto entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinquemensili dello stesso importo con scadenza il 16 di ogni mese a partire proprio dal primo mese dell’anno.