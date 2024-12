Ilfattoquotidiano.it - Dalla primavera araba all’autocrazia: la crisi democratica in Tunisia vista da un partito islamista

di Claudia De MartinoMentre Bruxelles paga milioni di euro allaper fermare i migranti, rendendosi complice di abusi dei diritti umani nei deserti tunisini, il Paese scivola sempre di più verso l’autocrazia, ovvero un sistema in cui un uomo solo – il Presidente Kaïs Saïed – si arroga tutti i poteri al vertice dello Stato.Osama as-Saghir, ex deputato delen-Nahda (Rinascita), vicino ai Fratelli musulmani, eletto nel 2011 all’Assemblea costituente e poi nuovamente rieletto per due legislature consecutive (2014 e 2019), oggi all’estero dopo il colpo di stato del luglio 2021 e a seguito della chiusura del quartiere generale di en-Nahda nel 2023, spiega come lasia passata dall’essere una “democrazia modello” uscita dalle Primavere arabe (l’ondata di sommosse popolari del 2011 che ha scosso tutto il mondo arabo) a Paese fortemente autoritario.