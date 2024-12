Lettera43.it - Chiuse le due emittenti televisive dell’università telematica Unicusano

Le trasmissione sui canali 122 e 234 del digitale terrestre di Cusano Italia Tv e Cusano News 7 si sono interrotte definitivamente. Le, legate all’Università Niccolò Cusano, sono state oscurate a partire dal primo pomeriggio di venerdì 6 dicembre, segnando la fine di un’esperienza durata cinque anni. Il motivo della chiusura è da ricercare nelle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ateneo e il suo amministratore delegato, Stefano Bandecchi. Secondo l’accusa, le due reti sarebbero considerate «attività commerciali non coerenti con le finalità istituzionali». A metà novembre, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Bandecchi, sindaco di Terni, e altri membri dell’ateneo, per un presunto mancato pagamento di circa 22 milioni di euro in tasse tra il 2016 e il 2021.