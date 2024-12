Terzotemponapoli.com - Chiariello: ”Conte? Strategia allo stato puro, scelto l’uomo in grado di rialzare un ambiente devastato”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “A furia di sentire anime bendate che dicono che il Napoli non gli piace mi viene da dire: andate da un buon oculista”Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto: c’è chi dice cheè venuto a portarci la juventinità a Napoli. “A furia di sentire anime bendate che dicono che il Napoli non gli piace mi viene da dire: andate da un buon oculista. C’è chi dice cheè venuto a portarci la juventinità a Napoli: gli stessi che si lamentavano che il Napoli non aveva una mentalità vincente.”A furia di sentire anime bendate che dicono.”“A furia di sentire anime bendate che dicono che il Napoli non gli piace mi viene da dire: andate da un buon oculista.