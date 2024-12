Ilrestodelcarlino.it - Chef Uliassi, amico di Nikita: “Vorrei incontrarlo: anche solo per abbracciarlo”

Senigallia (Ancona), 6 dicembre 2024 – Mauroè famoso in tutta Italia efuori dai confini nazionali. È infatti uno dei superdel nostro Paese. È poidiSergeev. Tra colleghi, qualche volta hanno deciso di cambiare veste:a tavola a Senigallia e Mauro a Porto San Giorgio, ad assaporare le portate del ristorante l’Arcade. Un segno di rispetto tra professionisti stellati, dato che nelle Marche sonootto le attività a poter contare su questo gratificante riconoscimento., lei è titolare di uno dei 13 ristoranti in Italia ad avere Tre Stelle: come ha preso la scelta del ritiro del suo collega Sergeev che ‘ha perso la passione’? “Mi dispiace molto perché non deve essere stata una decisione facile per un cuoco come lui che ha investito e creduto così tanto in questo lavoro”.