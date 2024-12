Zon.it - Cava de’ Tirreni, Le Stanze dell’Arte: dialoghi tra Arti figurative, Letteratura e Musica al complesso monumentale di San Giovanni Battista

Leggi su Zon.it

Con il patrocinio del Comune dide’, l’Associazione L’Iride, già organizzatrice del Premio letterario “Città dide’”, in collaborazione con Ledi Olga Marciano, presenta presso ildi Sandide’(Sa) – luogo ricco di storia e bellezza – a pre da oggi, 6 dicembre, alle ore 18.00, il Format “LE– DIALOGO TRA DIVERSI LINGUAGGI:”. L’evento si svolge con la partecipazione del Liceole De Filippis-Galdi dide’.La parte espositiva di questo evento si distingue per la sua pcolare attenzione al valore individuale deglisti, proponendo mostre personali invece di una mostra collettiva.Glisti partecipanti per questa edizione sono: Lello D’anna, Olga Marciano, Antonio Mariconda, Adriano Paolelli, Nicola Pellegrino e Sabrina Tortorella: come sempre una collettiva di mostre personali.