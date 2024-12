Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, Activision annuncia la prova gratuita di una settimana con data e contenuti

hato unadiofOps 6 di una, valida per giocatori su console PlayStation ed Xbox, oltre che su PC, dalla giornata del 13 al 20 Dicembre 2024.Come riportato da Eurogamer.net, sarà possibile accedere ad una selezione di modalità e mappe, inclusa l’apprezzata modalità Zombies. Si tratta di conseguenza di un’opportunità unica per testare il multiplayer e scoprire le novità introdotte daOps 6 in modo totalmente gratuito.Scopriamo ipresenti in questadidiofOps 6:Mappe multiplayer: Racket, Hacienda, Nuketown Holiday, Extraction, Hideout, Heirloom.Modalità: Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Kill Order, Prop Hunt.Zombies: mappe Terminus e Liberty Falls (versioni Standard e Directed).