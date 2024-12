Lettera43.it - Cairo sul suo futuro al Torino: «Non ci scommetterei un euro»

Leggi su Lettera43.it

L’avventura di Urbanocome presidente delsembra essere arrivata al capolinea: il patron è vicino a vendere il club granata a Red Bull, che già possiede il Salisburgo in Austria e il Lipsia in Germania. Lettera43 ha parlato della trattativa, ormai in fase avanzata: il closing per ora è slittato, ma il destino sembra comunque segnato. E di questo ha parlato lo stesso, in un’intervista al quotidiano torinese La Stampa: «Se mi chiedessero di scommettere unsulla mia presenza qui anche tra 12 mesi, non lo», ha detto lasciando intendere che la sua esperienza da numero uno del club è agli sgoccioli.Protesta degli ultrà granata contro il presidente(Getty Images).«Se investire 100 milioni fosse garanzia di successo, li metterei. Ne ho già messi 72 di tasca mia, Pianelli ha vinto lo scudetto con 5 miliardi, 12 milioni di ora.