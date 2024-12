Ilgiorno.it - Bracconaggio, Operazione Pettirosso: salvati mille animali feriti

I carabinieri hanno condotto l’contro ilnelle prealpi lombardo-venete, una delle aree italiane più colpite dal fenomeno illegale e brutale. E a Valpredina, Centro di RecuperoSelvatici (Cras) del Wwf che si trova nel Bergamasco, dall’apertura della stagione di caccia sono stati ricoverati oltre 1.000selvatici sequestrati, molti dei quali con ferite da sparo o danneggiati dalla colla usata per catturarli vivi. Il ruolo dei Centri di recupero, in questo caso del Wwf, si rivela determinante per salvare e recuperare queste specie.“Condotta brillantemente dai Carabinieri Forestali e coordinata dal Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri Cites, l’ha portato a risultati importanti – evidenzia in una nota il Wwf -: 100 denunce per reati contro l’avifauna, 4 arresti, oltre 1.