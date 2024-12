Bergamonews.it - Bimbi ustionati all’asilo, nuovo rinvio in attesa del risarcimento

Osio Sopra. Un, inche l’assicurazione versi ilalle famiglie di Elisa Prandi, all’epoca 4 anni, e di Alessandro Bonansinga, all’epoca 5 anni. Sono i due bambini rimasti gravementedalle fiamme sprigionate da un braciere allestito nel giardino dell’asilo San Zeno di Osio Sopra.Era il 30 maggio 2022, il giorno del compleanno di Elisa. I bambini della sezione blu dovevano partecipare ad un’attività di orienteering che sarebbe culminata con dei marshmellows arrostiti sul fuoco. Un papà, Roberto Tornicelli, condannato in abbreviato a 3 anni e 4 mesi, aveva portato all’interno della materna un braciere e una tanica di bioetanolo per appiccare il fuoco. Mentre i piccoli attendevano in cerchio, l’uomo aveva spruzzato il liquido senza accorgersi che il fuoco si era già acceso: il ritorno di fiamma aveva investito i bambini e gli adulti.