Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Remy, un pericoloso Stalker! Torna Luna!

Leggi su Uominiedonnenews.it

perseguita Electra Forrester che nasconde un segreto!spedisce delle lettere a Bill.: Remy Price guarda con attenzione delle foto di Electra! E’ il suo persecutore!dichiara a Poppy di essere cambiata e fa sentire la sua presenza ad un Bill Spencer sempre più solo!La soap d’Oltreoceano si tinge di tinte fosche, con la presenza nella trama di ben due personaggi noir! Lesullepromettono clamorosi colpi di scena! Le anteprime indicano che Bill, nuovamente rifiutato da Katie, riceverà delle lettere da parte della folleNozawa che non prometteranno nulla di buono! Intanto Will, iniziato il suo tirocinio presso la Forrester Creations, sarà sempre più in sintonia con l’assistente di Ivy, Electra! L’alchimia sarà fortissima! Purtroppo, la ragazza non riuscirà a lasciarsi andare completamente con lui per via di uno oscuro segreto legato al suo passato ed in particolare alla figura di Remy Price, un pericolosissimo! La soap americana va in onda, in Italia, su Canale 5 dalle 13:40 alle 14:10 dal Lunedì al Venerdì, il Sabato dalle 13:50 alle 14:15 e la Domenica dalle 14:05 alle 15:00.