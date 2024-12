Ilveggente.it - Atalanta-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quindicesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:, diretta tv e.Il fatto che ormai riesca a vincere anche le cosiddette partite “sporche”, come quella contro la Roma di lunedì scorso, non fa altro che rafforzare la candidatura dell’alla vittoria dello scudetto. La Dea nell’ultimo turno è passata pure all’Olimpico – ottavo successo consecutivo per gli uomini di Gian Piero Gasperini – grazie ai gol di de Roon e dell’ex Zaniolo (0-2), restando alle calcagna (-1) dal Napoli capolista.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itI nerazzurri, dunque, non possono più essere sottovalutati, forti di un’imbattibilità in tutte le competizioni che va avanti da fine settembre (l’ultima squadra a battere l’fu il Como, più di due mesi fa).