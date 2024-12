Lanazione.it - Al via l'asfaltatura notturna in viale Aleardi e viale Sanzio

Firenze, 5 dicembre 2024 - Inizieranno questa sera e proseguiranno anche domani sera i lavori diina cura del Global Service. Dalle 21 alle 6 saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta sulla città sulla direttrice in uscita città, ovvero indal numero 40 ae indaa via Gozzoli. Da lunedì è in programma l’in via dei Panciatichi nel tratto via delle Tre Pietre-via Fanfani con divieti di sosta e di transito sulla direttrice in uscita città. Prevista anche la chiusura di via Fanfani sulla sola direttrice verso via Pescetti da via dei Panciatichi al numero civico 2. Viabilità alternativa per via dei Perfetti Ricasoli: via delle Tre Pietre-via Pescetti-via Fanfani-via dei Perfetti Ricasoli.