Un’impresa su cinque è di ultrasessantenni

A Firenze e provincia, più disuè di proprietà di soci. Una situazione trasversale a tutti i settori, ma marcata per le attività immobiliari (circa il 25%), quelle finanziarie e assicurative (quasi il 24%), agricoltura, silvicoltura e pesca (oltre il 23%). In questo quadro, fotografato da uno studio della Camera di Commercio di Firenze, il passaggio generazionale è uno dei momenti più critici, soprattutto per le imprese familiari. Le statistiche rivelano che solo il 60% delle aziende resta in vita dopo l’ingresso della seconda generazione e di queste non più del 15-20% riesce a superare la terza generazione. Il quadro è ancora più critico per le società di persone, dovesu due è di proprietà di. Anche in questo caso spiccano le attività immobiliari (72,9%), finanziarie e assicurative (60,7%), agricoltura e silvicoltura (57,4%), con l’aggiunta dei servizi di informazione e comunicazione (61,5%).