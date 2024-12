Ilgiorno.it - Tragedia a Soncino, morto un operaio di 58 anni: è stato colpito dal braccio meccanico di una gru

– Ennesimasul lavoro nel Cremasco. Undi 58dopo un incidente avvenuto giovedì mattina all’interno del cantiere del nuovo polo scolastico di. Secondo le prime ricostruzioni, un camion si è accidentalmente ribaltato facendo cedere il terreno su cui era poggiata anche una gru: l’uomo sarebbealla testa daldel mezzo. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato intorno alle 11.30 e sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccoso. Purtroppo per il cinquantottenne non c’ènulla da fare: è deceduto sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco di Brescia, i carabinieri e i tecnici dell’Agenzia per la tutela della salute. Le indagini sull’accaduto dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, verificare che siano state rispettate le normative di sicurezza e stabilire eventuali responsabilità.