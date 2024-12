Lanazione.it - Saranno tutelati dal Mibac. Il Corteo e il Calcio Storico riconosciuti "beni culturali"

Leggi su Lanazione.it

di Rossella Conte FIRENZE Ildella Repubblica fiorentina e delsono stati dichiaratidal Ministero della Cultura. Frutto di un lavoro conoscitivo svolto dalla Soprintendenza in collaborazione con l’istituto centrale per il patrimonio immateriale, i rappresentanti delle comunità cittadine, il Comune e l’Università di Firenze. Un riconoscimento che, spiega la soprintendente Antonella Ranaldi, "più che un vincolo che impone limitazioni è un riconoscimento del valore culturale immateriale e materiale sia delche del", veicoli di memoria e appartenenza collettiva. "Viene introdotto un modello di tutela dinamica che mira a garantire l’autenticità e la vitalità di praticheespressione dell’identità di una comunità". La commissione, aggiunge Giorgia Muratori, segretario regionale MiC Toscana, "non ha avuto dubbi, la proposta è stata accolta favorevolmente anche perché c’era il precedente di pochi mesi prima del Palio di Siena".