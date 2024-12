Notizie.com - Sanremo, il Tar Liguria annulla l’affidamento alla Rai: “Illegittimo, va fatta una gara”

Leggi su Notizie.com

Festival di: il Tar dellaha dichiarato“diretto”Rai da parte del Comune dell’organizzazione del Festival. I giudici amministrativi hanno comunque consentito lo svolgimento dell’edizione 2025 che dunque non è a rischio. Tuttavia nelle prossime edizioni il Municipio dovrà indire unapubblica per l’organizzazione della kermesse canora più famosa d’Italia. “Nessun rischio che possa essere affidata a terzi”, dichiara la Rai in una nota., il TarRai: “, vauna” (Ansa Foto) – notizie.comIl Tar riconosce che adesso è troppo tardi per tornare indietro e indire una. Il Festival infatti, è già stato organizzato ed è tutto pronto per la messa in onda.re tutto comporterebbe “effetti collaterali” anche “da parte del concessionario del marchio individuato all’esito della procedura di evidenza pubblica”.