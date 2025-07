Omicidio Laura Ziliani ergastolo alle figlie Paola e Silvia Zani oltre a Mirto Milani | era amante di entrambe

Un caso di cronaca nera che ha sconvolto l’Italia: nel 2021, a Temù, la tragica scomparsa della vigilessa Laura Ziliani ha portato alla luce un mix di inganni e tradimenti. Le sue due figlie, Paola e Silvia Zani, insieme all’amante Mirto Milani, sono state condannate all’ergastolo per il delitto. Una vicenda che mette in discussione i confini tra amore, gelosia e delitto, lasciando tutti senza parole.

