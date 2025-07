Andrea Carlini porta in scena Il mio Luca sul mito di Gianluca Vialli

Giovedì 10 luglio, al Porto Antico, Andrea Carlini porta in scena "Il mio Luca", uno spettacolo che unisce umorismo e introspezione sul mito di Gianluca Vialli. Tra una sala d’attesa in una maternità e un uomo sul punto di diventare padre, il racconto si dipana tra ricordi, emozioni e risate. Un viaggio tra passione, ricordo e umanità, capace di coinvolgere e commuovere il pubblico. Preparati a scoprire un lato inedito di Vialli, perché...

