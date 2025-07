Separazione carriere al Senato manca il numero legale per quattro volte in una sola mattinata | seduta sospesa

Una mattinata segnata da un record di assenze al Senato, con il numero legale mancato ben quattro volte durante l'esame del ddl sulla separazione delle carriere. Un susseguirsi di sospensioni che mette in luce le tensioni e le difficoltà nel portare avanti un dibattito cruciale per il nostro sistema istituzionale. La conseguenza? Un dibattito interrotto più volte, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della riforma.

È mancato per ben quattro volte nell’arco di una sola mattinata il numero legale di presenze nell’Aula del Senato durante l’esame del dddl costituzionale sulla separazione delle carriere. Dopo le verifiche chieste dalle opposizioni, in tutte le occasioni il dibattito è stato sospeso per qualche minuto dal vicepresidente di turno: la prima volta è successo alle 9:45, la seconda alle 11:40, la terza alle 13 e la quarta di nuovo intorno alle 13.20, dopo soli sei minuti dalla ripresa della seduta. In queste ore a palazzo Madama si stanno votando gli emendamenti all’ articolo 3 della riforma, quello che prevede due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per le toghe requirenti e uno per i giudicanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it