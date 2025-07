Maxi rissa in strada tra parenti intervengono i carabinieri e vengono malmenati anche loro

Una serata di tensione a Sora si trasforma in un'aspra maxi rissa tra parenti, culminando con l'intervento dei carabinieri, che finiscono per essere malmenati nel tentativo di riportare la calma. L'episodio, avvenuto ieri alle 18:00 in viale San Domenico, mette in luce quanto possa degenerare una lite familiare. La scena, drammatica e imprevedibile, solleva interrogativi sulla gestione della violenza e sulla sicurezza pubblica.

. L'episodio ieri sera a Sora, intorno alle ore 18:00, in viale San Domenico. Intervenuti sul posto i carabinieri di Sora. Nonostante la presenza dei militari, i litiganti scatenavano una furibonda lite. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

