Sempre più internazionale l’edizione 2025 di ‘C Art-Creativi in dialogo’ a Carrara

Preparati a scoprire un mondo di creatività senza confini: l’edizione 2025 di C/Art – Creativi in Dialogo a Carrara si presenta come un evento internazionale straordinario, coinvolgendo talenti da tutto il globo. Dalla Cina all’Islanda, dall’Egitto alla Spagna, questa manifestazione si conferma come un punto di incontro per le menti più innovative. Resta con noi, perché questa edizione promette di superare ogni aspettativa e di essere un vero crocevia di culture e ispirazioni.

CARRARA – Dall’Egitto all’Islanda, dalla Cina alla Spagna passando per Polonia, Bosnia e Germania: la prossima edizione di CArt-Creativi in dialogo si annuncia sempre più internazionale. Il programma della seconda edizione del Festival della creatività promosso dal Comune di Carrara nell’ambito della rete delle Città creative Unesco è ormai definito e, in attesa degli ultimi dettagli, può già contare su tante importanti collaborazioni, nazionali e internazionali e sulla presenza di ben cento artisti. CArt-Creativi in dialogo ha il patrocinio della Regione Toscana e si avvale della compartecipazione della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e del supporto di Cermec. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: creativi - edizione - internazionale - carrara

Vi aspettiamo giovedì 10 luglio alle ore 18.00 presso l'ex ospedale S. Giacomo per l'incontro di quartiere durante il quale vi racconteremo l'edizione 2025 di C/Art-Creativi in dialogo. La cittadinanza e gli artisti sono invitati a partecipare. . . . #cart #carraracitta Vai su Facebook

Carrara: “Festival C/ART – Creativi in dialogo”. La comunità artistica locale dialoga con quella internazionale; Nel centro storico di Carrara, alcune opere di design respirano sotto il cielo della Toscana; Oltre 40 studi d’artista eccezionalmente aperti a Carrara.

A Carrara torna il festival delle città creative Unesco - MSN - CARRARA – C/Art Creativi in dialogo: venerdì 25 e sabato 26 luglio nel cuore del centro storico tornerà il Festival della creatività promosso dal Comune di Carrara nell’ambito della rete ... Segnala msn.com

Con-Vivere a Carrara, 'plurale' il tema dell'edizione 2025 - Carrara e del contributo dell'Autorità di sistema portuale Mar Ligure Orientale. Si legge su ansa.it