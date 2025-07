Camera di commercio | Milano motore di crescita e innovazione

Milano si riconferma motore di crescita e innovazione, con un sistema imprenditoriale forte, resiliente e orientato verso servizi all’avanguardia. Il 35° Rapporto della Camera di commercio evidenzia un’economia in espansione, con un incremento del valore aggiunto e un export in costante aumento, consolidando il ruolo della città come protagonista nel contesto nazionale ed internazionale. Un futuro brillante che promette nuove opportunità per imprese e cittadini.

Milano, 10 lug. (askanews) - Cresce ancora l'economia di Milano, Monza Brianza e Lodi. È quanto emerge dal 35° Rapporto Milano Produttiva della Camera di commercio, che restituisce una fotografia di un sistema imprenditoriale solido, resiliente e sempre più proiettato verso i servizi innovativi. Nel 2024 il valore aggiunto dell'area è aumentato dello 0,7%, trainato dai servizi. Cresce l'export - +2,5% - con Milano che si conferma prima provincia italiana per valore delle esportazioni. E aumenta anche il numero di imprese attive: oltre 8.400 in più in un anno, con un saldo positivo in tutte e tre le province. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Camera di commercio: Milano motore di crescita e innovazione

