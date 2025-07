Barbascura X | il divulgatore torna al Porto Antico tra scienza e comicità

Giovedì 10 luglio alle 21:30, il Porto Antico di Genova si accende con il ritorno di Barbascura X, il divulgatore scientifico più amato del web. Chimico, comedian e performer, porta in scena un nuovo spettacolo che unisce scienza e comicità in un equilibrio irresistibile. Preparati a un viaggio tra risate e curiosità, dove l’intelligenza diventa divertimento. Non perdere questa imperdibile serata: la scienza non è mai stata così contagiosa!

Giovedì 10 luglio alle 21,30 ritorna alla Axpo Arena del Mare del Porto Antico Barbascura X. Chimico, stand-up comedian, autore e performer teatrale, Barbascura X è uno dei divulgatori scientifici più influenti del web. Dopo il grande successo, torna sul palco con il suo nuovo spettacolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: barbascura - torna - porto - antico

Barbascura X: il divulgatore torna al Porto Antico, tra scienza e comicità; Torna il Gezmataz Festival 22 Edizione a Genova e dintorni; Torna Electropark Festival di Musica Elettronica Edizione 2025 a Genova e dintorni.

Barbascura X in Sono qui per Caos - Porto Antico Estatespettacolo 2025 - up comedian, autore e performer teatrale, Barbascura X è uno dei divulgatori scientifici più influenti del web. Secondo mentelocale.it

Porto Antico Estate Spettacolo a Genova: un mare di concerti - Da Lucio Corsi a John Lydon passando per Tananai. Segnala rockol.it