Viareggio | incidente con lo scooter nella notte Gravissimi due ragazzi di 19 e 20 anni

Una notte drammatica a Viareggio: due giovani di 19 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente con lo scooter vicino all'hotel Principe di Piemonte. La scena si è trasformata in un immediato fronte di emergenza, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e sull'importanza di comportamenti responsabili alla guida.

Incidente stradale la notte scorsa, 10 luglio 2025, a Viareggio. Due ragazzi di 19 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti nella zona dell'hotel Principe di Piemonte L'articolo proviene da Firenze Post.

In questa notizia si parla di: viareggio - incidente - notte - ragazzi

