La falsa storia del violinista Henek ad Auschwitz.

La leggenda del violinista Henek, un presunto musicista costretto ad esibirsi tra i detenuti di Auschwitz, ha catturato l’immaginazione di molti. La sua storia, accompagnata da una foto toccante ma decisamente sospetta, ha fatto il giro del web, alimentando emozioni e discussioni. Tuttavia, l’Auschwitz Memorial ha chiarito che si tratta di un falso. Per chi ha fretta, ecco la verità dietro questa triste leggenda.

Circola la storia di un fantomatico violinista di nome Henek, costretto a unirsi all'orchestra del campo di Auschwitz. La narrazione accompagna una presunta foto dell'uomo mentre si esibisce tra i detenuti in cammino verso le camere a gas. L'immagine è toccante, ma risulta alquanto sospetta per diversi motivi. Diventata virale, è stata intercettata e smentita direttamente dall'Auschwitz Memorial.