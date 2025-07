Chelsea-Psg chi vince il Mondiale per club | il pronostico

Il tanto atteso scontro tra Chelsea e PSG si prepara a infiammare il Mondiale per club, con una finale che promette spettacolo e emozioni. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande forza e determinazione nel percorso fin qui. Chi avrà la meglio e alzato il trofeo? Scopriamo insieme il pronostico di un match che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia del calcio internazionale.

Sarà Chelsea-Psg la finale del Mondiale per club, in programma domenica 13 luglio alle 21 italiane al MetLife Stadium, nel New Jersey. Gli inglesi, che in semifinale hanno battuto per 2-0 i brasiliani del Fluminense dopo aver eliminato rispettivamente ai quarti e agli ottavi Benfica e Palmeirsas. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: chelsea - mondiale - club - vince

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese.

#Calcio Il Paris-Saint Germain vince contro il Real Madrid per 4-0 ed è la seconda finalista del mondiale per club. Sfiderà il Chelsea di Enzo Maresca #FIFACWC #PSG #Chelsea Vai su X

Il favorito PSG o la sorpresa Chelsea: chi vince il Mondiale per Club? Appuntamento a domenica 13 luglio con la finalissima ? Vai su Facebook

Chelsea-Psg, chi vince il Mondiale per club: il pronostico; Semifinali dei Mondiali per club: Fluminense-Chelsea 0-2, inglesi in finale; Il Psg stende il Real, finale Mondiale Club col Chelsea.

Mondiale per Club: il PSG vince 4-0 contro il Real Madrid e vola in finale - Mondiale per Club: il PSG surclassa il Real Madrid di Xabi Alonso per 4- Come scrive msn.com

Chelsea-Psg, finale del Mondiale per Club: data, orario e halftime show - La partita tra la squadra di Enzo Maresca e quella di Luis Enrique si giocherà domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York. Scrive tg24.sky.it