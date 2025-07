Trasporti Napoli chiusura anticipata per la Funicolare di Chiaia | gli orari delle ultime corse

Attenzione a Napoli: la funicolare di Chiaia anticipa la chiusura giovedì 10 luglio, con l'ultima corsa alle 22.00 invece delle consuete 22.30. Un cambiamento importante per chi si sposta in città, quindi pianifica in anticipo i tuoi spostamenti e scopri tutte le alternative disponibili per vivere al meglio la tua giornata partenopea.

Anm informa che, per verifiche in linea, giovedì 10 luglio la funicolare di Chiaia chiude in anticipo al pubblico. L’ultima corsa, infatti, sarà effettuata alle 22.00 e non alle 22.30. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: funicolare - chiaia - trasporti - napoli

Sciopero dei mezzi Napoli, i dati sull’adesione: ferma la funicolare di Chiaia, bus a rilento - Lo sciopero dei trasporti pubblici a Napoli sta causando disagi e modifiche alle corse quotidiane. Con un’adesione del 50% dei bus e la sospensione di alcune corse della Circum, i cittadini devono fare i conti con mezzi a rilento e servizi limitati.

Cin IT063049C2SWTT8MDG Marechiaja Goditi un Intero appartamento di 65 mq disposto su due livelli nel quartiere chiaia con 7 posti letto, 2 bagni e cucina. Con questo alloggio in centro, sarete in uno dei quartieri più esclusivi di Napoli, a 350 metri dalla Vai su Facebook

Trasporti Napoli, Funicolare Centrale chiusa per due giorni: i motivi; Funicolare di Chiaia, ecco i nuovi orari: corse fino alle 2 di notte nel weekend; Trasporti Napoli, entro due mesi svolta per Funicolare di Chiaia, Stazione Centro Direzionale e metro linea 6.

Trasporti: a Napoli stop funicolari Chiaia e Montesanto - Attivo il servizio della linea 1 della metro, così come quello della Funicolare centrale. ansa.it scrive

Trasporti a Napoli, ferma la funicolare di Chiaia - Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trasporti a Napoli, ferma la funicolare di Chiaia ... Come scrive tg24.sky.it