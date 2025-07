Napoli arriva la smentita del club | false le dichiarazioni di De Laurentiis su Garnacho

Napoli smentisce categoricamente le recenti voci sulle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riguardo Alejandro Garnacho. Nelle ultime ore si era diffusa l’idea che il presidente azzurro avesse espresso interesse per il talento del Manchester United, alimentando speranze e speculazioni di mercato. Tuttavia, il club ha prontamente chiarito: nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata su Garnacho. La chiarezza è fondamentale per mantenere trasparenza e fiducia tra tifosi e società.

Il Napoli smentisce le voci relative alle parole del presidente azzurro, De Laurentiis non ha rilasciato dichiarazioni su Garnacho. Nel corso della mattinata erano emerse alcune dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito ad Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato il presidente avrebbe detto di volere Garnacho perchè del Manchester United, club nel quale c’è un difetto per il quale se gli porti via un giocatore questo diventa due volte più forte. Dichiarazioni importanti ma, a quanto pare, false. È lo stesso club azzurro a smentire le parole di Aurelio De Laurentiis, che non avrebbe mai rilasciato alcuna dichiarazione sul giocatore del Manchester United. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, arriva la smentita del club: false le dichiarazioni di De Laurentiis su Garnacho

In questa notizia si parla di: napoli - dichiarazioni - laurentiis - garnacho

Napoli, De Bruyne è una cosa seria: tre dichiarazioni di ieri che fanno sognare forte - Napoli e De Bruyne: una combinazione di sogno che fa vibrare i cuori partenopei. Tre dichiarazioni recenti alimentano speranze e entusiasmi, trasformando l’estate in una corsa verso il grande obiettivo.

Il Napoli ha deciso di puntare su Luca #Marianucci (9 milioni). La Fiorentina a gennaio aveva chiesto 40 milioni per Pietro #Comuzzo. De Laurentiis ha fatto bene? Vai su Facebook

De Laurentiis: “Vogliamo Garnacho! Lontano dallo United diventerebbe più forte”; Dall'Inghilterra - Il Napoli torna su Garnacho. De Laurentiis: Fuori da Manchester può diventare due volte più forte; ?? NAPOLI. Pierpaolo Marino si sbilancia: “De Laurentiis prenderà Garnacho”.

Dall'Inghilterra - Il Napoli torna su Garnacho. De Laurentiis: "Fuori da Manchester può diventare due volte più forte" - L'argentino è, insieme a Jadon Sancho, su cui c'è la Juventus, Tyrell Malacia, Marcus Rashford e Antony, tra i calciatori messi alla porta dal ... calciomercato.com scrive

From UK: Napoli, torna in auge Garnacho. ADL: “Lo vogliamo” - Napoli Garnacho ADL, i partenopei sarebbero tornati alla carica per l'ala argentina classe 2001 e in forza al Manchester United ... Lo riporta europacalcio.it