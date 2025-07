Spesa militare in crescita | chi ci guadagna in borsa secondo Equita

L’aumento della spesa militare annunciato dalla NATO apre nuovi scenari per il settore della difesa. Secondo Equita, Leonardo e Webuild si distinguono come i titoli più promettenti in borsa, pronti a beneficiare di questa crescita strategica. Con un target ambizioso di spesa al 5% del PIL entro il 2035, le opportunità di investimento nel comparto si delineano chiare: chi saprà cogliere questa occasione potrà rafforzare il proprio portafoglio in un settore in forte espansione.

Equita ha indicato Leonardo e Webuild come i titoli preferiti nel settore della difesa. È quanto emerge da un report della banca d’investimento, che ha analizzato le possibili implicazioni economiche del nuovo obiettivo della Nato: aumentare la spesa in difesa fino al 5% del pil entro il 2035, di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: equita - spesa - militare - crescita

Il Ministro Giorgetti annuncia un nuovo carrozzone pubblico per la riscossione dei tributi locali. L’ennesimo strumento per piazzare amici e parenti con la scusa di combattere l’evasione. Parlavano di pace fiscale e ora costruiscono una nuova Equitalia? Non p Vai su Facebook

Spesa militare in crescita: chi ci guadagna in borsa secondo Equita; L’accusa di Greenpeace: “La spesa militare ci rende meno sicuri e non aiuta la crescita…; Spesa militare nella Nato in crescita? Equita alza il target price di Leonardo, Fincantieri e Avio: ecco dove possono arrivare.

Spesa militare nella Nato in crescita? Equita alza il target price di ... - La spesa militare Nato è destinata a crescere anche in caso di un cessate il fuoco diffuso. Si legge su milanofinanza.it

Spesa militare globale al picco: USA leader, Europa e Cina in crescita - 300 miliardi di dollari nel 2023, segnando il sesto anno consecutivo di crescita a partire dal 2017. Secondo ilsole24ore.com