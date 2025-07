Nuovo film di Star Wars potrebbe infrangere record di 48 anni. Il futuro del franchise si prepara a una svolta epocale con “The Mandalorian and Grogu”, un progetto che rompe gli schemi tradizionali, portando sul grande schermo un universo amato e innovativo. Questa trasposizione segna un evento storico per i fan, aprendo le porte a nuove avventure e potenzialmente riscrivendo la storia dei record cinematografici. Se il successo sarà all'altezza delle aspettative, il destino di Star Wars potrebbe cambiare radicalmente.

