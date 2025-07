Meloni a Zelensky | Continueremo a sostenere l' eroica resistenza ucraina Firmati accordi per 10 miliardi

Giorgia Meloni rassicura Zelensky: l'Italia continuerà a supportare con determinazione l'eroica resistenza ucraina, consolidando il nostro impegno attraverso accordi da 10 miliardi e rafforzando la cooperazione nel settore della difesa. Una partnership solida e concreta, pronta a scrivere nuove pagine di solidarietà e sostegno. La volontà dell’Italia di essere al fianco dell’Ucraina si rafforza, perché la pace e la libertà sono obiettivi condivisi e irrinunciabili.

"L'Italia continuerà a sostenere l'eroica resistenza del popolo ucraino, come ha fatto finora a 360 gradi, anche con la cooperazione tra le nostre industrie della difesa, un tema centrale su cui vogliamo continuare a investire". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto le dichiarazioni congiunte al termine del colloquio bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine dei lavori della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma. Meloni ha ribadito l’obiettivo condiviso di costruire un futuro di pace, libertà e sovranità per l’Ucraina. "Questa conferenza ha l'obiettivo comune di aiutare l'Ucraina a costruire quel futuro di pace, libertà e sovranità che la Russia, con la sua aggressione vorrebbe negare, e che il popolo ucraino continua a difendere con determinazione e orgoglio". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it