Lega Filo d’oro utenti e programmi in crescita con 1.271 assistiti nel 2024

Nel 2024, la Lega del Filo d’Oro celebra il suo sessantesimo anniversario con risultati straordinari: record di utenti assistiti e giornate di ricovero, simbolo di un impegno costante e di un successo crescente. La crescita dei programmi e delle attività di ricerca testimonia la forza di una missione dedicata a migliorare la vita di chi vive nel silenzio e nell’isolamento. È un traguardo che rafforza la nostra determinazione a fare sempre di più.

(Adnkronos) – Il 2024, sessantesimo anno di attività della Lega del Filo d'oro, ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e consolidamento della Fondazione, registrando il numero più alto di utenti assistiti e di giornate di ricovero erogate nella sua storia, e un aumento delle attività realizzate e dei programmi di ricerca .

