Ceccano una giornata dedicata a Roberto Murolo da Sinestesia E

Venerdì 11 luglio alle ore 18, il Caffè Letterario Sinestesia di Ceccano si trasformerà in un palcoscenico dedicato a Roberto Murolo, figura emblematica della musica napoletana. In questa giornata speciale, verrà presentato il libro di Giovanni Paonessa, "Roberto Murolo qui fu Napoli", un omaggio ricco di emozioni, ricordi e contributi esclusivi di grandi artisti come Renzo Arbore e Enzo. Un evento imperdibile per gli appassionati e i nostalgici di un’epoca d’oro.

Si terrà venerdì 11 Luglio alle ore 18 a Ceccano nel caffè Letterario Sinestesia la presentazione del libro di Giovanni Paonessa "Roberto Murolo qui fu Napoli" edito da Armando De Nigris editore con la prefazione di Maurizio de Giovanni e con i contributi speciali si Renzo Arbore ed Enzo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ceccano - roberto - murolo - sinestesia

Ceccano, una giornata dedicata a Roberto Murolo da Sinestesia E.

A Ceccano strepitoso successo di Ernesto Bassignano da Sinestesia - Sembrava di stare a Roma al Folkstudio nel 1972 invece era il caffè letterario Sinestesia a Ceccano. Riporta politicamentecorretto.com

Ceccano: Protani racconta gli Squallor da Sinestesia - 30 presso il caffè letterario Sinestesia a Ceccano la presentazione del libro di Diego Protani ” Quando l’Italia si Arrapaho con gli Squallor ” edito dalla ... Scrive tunews24.it