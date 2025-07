Sagra della Lumaca e festa patronale di Sant' Alberto a Manesseno

Preparatevi a vivere un weekend all'insegna dei sapori autentici e delle tradizioni locali: la Sagra della Lumaca e la Festa Patronale di Sant'Alberto tornano a Manesseno, portando con sé un’atmosfera festosa e gustosa. Sabato 12 e domenica 13 luglio, in via Meirana 1, assaporerete le lumache alla ligure, simbolo di questa tradizione che unisce comunità e cultura. Non mancate a questo evento imperdibile nel cuore dell'entroterra ligure!

Ritorna la consueta Sagra della Lumaca in occasione della Festa Patronale di Sant'Alberto. Appuntamento nell'entroterra ligure sabato 12 e domenica 13 luglio, in via Meirana 1 a Manasseno (Sant'Olcese). Si potranno gustare le lumache alla ligure, grandi protagoniste della sagra, ma anche altre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il 12 e il 13 luglio torna la tradizionale Festa di Sant'Alberto, accompagnata dalla gustosissima Sagra della Lumaca, con tante altre specialità gastronomiche per tutti i palati.

