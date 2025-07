Sinner-Djokovic ufficiale l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streaming

Domani, venerdì 11 luglio, il Centre Court di Wimbledon sarà teatro di una semifinale imperdibile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il talento italiano affronta il numero uno del mondo in un match che promette emozioni forti e spettacolo. Vuoi scoprire l’orario ufficiale e come seguire questa sfida in TV e streaming? Restate con noi: la partita si preannuncia come un grande classico dello Slam!

Domani, venerdì 11 luglio, Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno nella seconda semifinale di Wimbledon 2025. Sull’erba del Centre Court il n.1 del mondo andrà a caccia della prima qualificazione alla finale di questo Slam, affrontando chi è stato in grado di conquistare il titolo in ben sette circostanze. Una sfida tanto attesa, che si preannuncia vibrante. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver affrontato un percorso particolare. Nei primi match poche difficoltà e poi negli ottavi di finale l’incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov. L’altoatesino andato in grande difficoltà, anche per un colpo preso al gomito nelle primissime battute del confronto, ma concluso anzitempo nel terzo set quando Dimitrov era avanti 2 set a 0 per il ritiro di quest’ultimo a causa di uno strappo al pettorale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Djokovic, ufficiale l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streaming

