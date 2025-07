Frosinone a teatro | sabato alla Villa comunale il Sogno di Shakespeare

Frosinone si anima di magia e emozione con “Frosinone a teatro – la città in scena”, un appuntamento imperdibile che torna sabato 12 luglio alla Villa Comunale. Dopo il trionfo di Stefano Masciarelli, questa manifestazione promuove l’arte, la cultura e il talento locale, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere una serata all’insegna del teatro e della creatività, perché il sogno di Shakespeare prende vita proprio qui.

Dopo l’esordio di grande successo con lo spettacolo di Stefano Masciarelli, torna, sabato 12 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl. “Sogno di una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

