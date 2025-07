Calhanoglu Inter il Galatasaray alza l’offerta | si arriva a questa cifra il punto

Il futuro di Hakan Calhanoglu pende tra Inter e Galatasaray, con il club turco che ha messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa si fa sempre più complessa: i nerazzurri valutano ulteriori possibilità e cifre, cercando di trovare l’intesa migliore. La questione è calda e potrebbe riscrivere gli equilibri di mercato dell’estate. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa avvincente sfida di calciomercato.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l'interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Hakan Calhanoglu è al centro di un'intensa trattativa di mercato che coinvolge l' Inter e il Galatasaray. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club turco ha recentemente avanzato un'offerta da 15 milioni di euro per il centrocampista nerazzurro, ma la cifra proposta non ha soddisfatto la dirigenza dell'Inter, che ha subito rispedito al mittente l'offerta. La richiesta della società milanese è ben più alta: 35 milioni di euro. Questa distanza tra domanda e offerta ha messo al momento una pausa alla trattativa, con il futuro del giocatore che rimane ancora incerto.