Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione | trama e cast del finale di stagione

Stasera su Rai 2, non perdete il gran finale della quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso, un episodio ricco di suspense e colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. Dopo aver seguito avventure e misteri nell'incantevole Cornovaglia, preparatevi a scoprire come si concluderanno le intricate trame di questa amata serie. L’appuntamento è alle 21.20, con un episodio che promette emozioni fino all'ultima scena.

Ultimo appuntamento della quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso, in onda stasera 10 luglio. A seguire, spazio alla replica della seconda puntata dello spin-off Ritorno in Paradiso. Giovedì 10 luglio, alle 21.20 su Rai 2, andrà in onda l'attesissimo finale della quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso, in prima visione assoluta. L'episodio conclusivo, intitolato Legami profondi, si preannuncia particolarmente intenso e ricco di colpi di scena, con l'ispettore Mervin Wilson ancora una volta protagonista di un'indagine che lo costringerà a rimandare il suo rientro a Londra. Delitti in Paradiso: trama del finale di stagione Ogni tentativo di lasciare l'isola viene infatti ostacolato da nuove emergenze.

Delitti in Paradiso 14: Nuove stagioni, cambio cast e spin-off Oltre il Paradiso - Delitti in Paradiso 14 è pronto a intrattenere i fan con avventure mozzafiato sull'isola di Saint Marie, a partire dal 14 maggio 2025.

