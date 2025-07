Rinnovo Gatti Juve tutto fatto per il nuovo accordo fino al 2030! Ecco quando arriverà l’ufficialità | tutti i dettagli

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Federico Gatti fino al 2030, un passo strategico per consolidare la difesa e puntare sui giovani talenti. La notizia, confermata da Sky Sport, segna un momento chiave nel progetto di rafforzamento bianconero. L’attesa ora si concentra sull’annuncio ufficiale, previsto a breve, che garantirà a Gatti un futuro luminoso alla corte di Allegri. Restate sintonizzati per tutte le novità !

Rinnovo Gatti Juve (Sky), tutto fatto per il nuovo accordo fino al 2030: i dettagli sul prolungamento. La Juventus ha raggiunto un accordo con Federico Gatti per il rinnovo del contratto fino al 2030. La notizia, riportata da Sky Sport, segna un passo importante per la Juventus che punta a consolidare il reparto difensivo e a valorizzare uno dei suoi giovani talenti. L'ufficialità del rinnovo arriverà nei prossimi giorni, quando il difensore tornerà a Torino per il ritiro con la squadra. Federico Gatti, arrivato alla Juventus dalla Serie B con la maglia del Frosinone, ha dimostrato in più occasioni di essere una risorsa fondamentale per il reparto difensivo bianconero.

