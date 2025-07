A Napoli problemi con il click day per 800 tirocini | scontri tra polizia e disoccupati – Video

A Napoli, il click day per 800 tirocini si trasforma in un caos, tra tensioni e scontri tra polizia e disoccupati. La protesta dei Movimento di lotta Disoccupati e di Scampia Cantiere 167 evidenzia la rabbia di chi da anni chiede un’opportunità reale di lavoro. Alle 9 doveva partire la procedura online, ma i problemi tecnici hanno scatenato una mobilitazione che ancora oggi scuote la città . Perché questa situazione evidenzia quanto sia urgente riformare il sistema e garantire diritti e opportunità a tutti.

Tensioni a Napoli questa mattina tra le forze dell'ordine e il Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre e il Movimento Disoccupati di Scampia Cantiere 167, da un decennio impegnati nella lotta per salario. Alle 9 doveva avere inizio il click day, termine per la presentazione delle domande online per l'accesso a 800 tirocini finanziati dal Ministero del Lavoro, ma già da ieri sera erano stati riscontrati problemi con la piattaforma. Per questo l'appuntamento in piazza Plebiscito, davanti alla prefettura, dove mettersi a disposizione di chi provava ad accedere al sito e fare domanda. Alle 9.02 però la procedura risultava bloccata e nessuno dei richiedenti ha avuto modo di portarla avanti.