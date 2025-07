Calciomercato Roma idea Bissouma per il centrocampo | alternativa concreta a Rios

La Roma si prepara a sorprenderti con nuove mosse di calciomercato: tra la conferma di Rios e l’idea suggestiva di portare in giallorosso Yves Bissouma del Tottenham. Un’alternativa concreta per rafforzare il centrocampo e imprimere quella marcia in più desiderata da Gasperini. L’affare, tra costi elevati e possibilità di prestito, potrebbe rappresentare il colpo giusto per la nuova stagione. Scopriamone di più...

La Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzare un reparto, la mediana, considerato prioritario da Gasperini per imprimere subito la propria impronta alla nuova squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, mentre la trattativa per Richard Rios del Palmeiras resta in cima alla lista, prende quota anche un'idea che porta dritta in Premier League: Yves Bissouma del Tottenham. Costi alti, ipotesi prestito. Classe 1996, Bissouma ha collezionato 43 presenze nella scorsa stagione tra campionato e coppe con gli Spurs, segnale della fiducia guadagnata a Londra dopo un avvio difficile. Ex Brighton, nazionale del Mali, Bissouma è un centrocampista fisico, dinamico e dotato di personalità, che potrebbe inserirsi con naturalezza nel sistema verticale e ad alta intensità di Gasperini.

