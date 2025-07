Figline Valdarno | denunciato il 30enne che ha picchiato e ridotto in fin di vita il suo cane

Una tragedia inaudita scuote Figline Valdarno, dove un 30enne è stato denunciato per aver brutalmente picchiato la sua cagnolina di 12 anni, lasciandola in condizioni disperate. Un gesto che infanga il senso di cura e protezione che dovrebbe contraddistinguere un padrone. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale denunciare ogni forma di maltrattamento animale, affinché tali atrocità non restino impunite.

Una cagnolina di 12 anni è ricoverata in condizioni disperate dopo essere stata picchiata dal suo padrone, colui che avrebbe invece dovuto averne cura e proteggerla. Una violenza brutale, ingiustificabile

